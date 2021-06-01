Apandist ağrısını tanıma ipuçları

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander anlatıyor

Çocuğun yürümesini ve zıplamasını engeller. Çocuk ağrı nedeniyle hafif öne ve sağa eğilerek yatmak, yürümek zorunda kalır. Apandisite bağlı ağrılar nadiren çok şiddetlidir.

Çoğunlukla hafif veya orta şiddettedir. Bıçak saplanır gibi değildir. Karnın sağ alt tarafına dokunulunca ve bastırılınca, öksürme, hapşırma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda ağrıda artış olur. Apandisite bağlı ağrılar azalıp çoğalma göstermezler. Zaman içinde ama yavaş yavaş şiddetleri artar.

Apandiks perfore olursa yani patlarsa, ağrı sağ alt taraftan tüm karna yayılır, şiddetlenir, “tahta karın” dediğimiz, dokunulmasına kesinlikle izin vermeyen bir sertlik oluşur. Ağrıdan sonra ateş, bulantı ve kusma da görülebilir. Halsizlik, idrar yanması, iştahsızlık diğer belirtileri arasındadır. Yine de apandisit olmasına rağmen bu sayılan belirtilerin bazıları ya da çoğunluğu hiç olmayabilir ya da çok silik kalabilir. Apandisitin uzmanı olan çocuk cerrahları bile bazen apandisit tanısı koymakta ileri derecede güçlük çekebilirler.

TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Apandisitin tanısı için çocuk cerrahının karın muayenesi yapması çok önemli. Pek çok hastada sadece karın muayenesi ile tanı konulabilir. Ancak özellikle küçük çocuklarda muayeneye uyum sorunları nedeniyle sadece karın muayenesi ile tanı koymak sıklıkla olanaklı değil. Bu durumda diğer yardımcı yöntemlerden yararlanılır. Ne yazık ki hiçbir laboratuvar yöntemi (kan ve idrar tahlili gibi) apandisit tanısını koyamaz. Bunlar, bazen tanıya ya da apandisit olmadığını göstermeye yardımcıdır. Fakat ultrasonografi, pek çok hastamızda apandisit tanısı için çok etkili bir yöntemdir. Ender olarak ultrasonografi de tanı koyamaz. Bu durumda çocuk cerrahları hastayı yatırarak izleme alırlar ve aralıklı muayene ve aralıklı ultrasonografik inceleme ile tanı koymaya çalışırlar. Bazen de tanı koymada bilgisayarlı tomografiden yararlanılır. En son çare ise laparoskopi ile karnın içine bakmaktır. Bu sırada apendiks organı normal bile olsa, cerrahlar ileride apandisit olmasın diye apendiksi çıkarırlar. Neyse ki günümüzde bu son çareye pek ihtiyaç kalmıyor.

TEK TEDAVİSİ VAR

Apandisitin günümüzde tek tedavi seçeneği ameliyattır. Apandisit ameliyatı çocukluk çağında en sık yapılan karın ameliyatıdır. Tüm dünyada milyonlarca kez uygulandığından etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamıştır. Apendiks organının ameliyatla alınması sağlık açısından hiçbir risk oluşturmaz. Dolayısıyla apendiksi olmayan bir insanın herhangi bir engelliliği veya kısıtlılığı yoktur, kişi tamamen normaldir.