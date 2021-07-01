Türkiye Apartman bahçesinde bulundu! Polis ikna etti

Apartman bahçesinde bulundu! Polis ikna etti

Türkiye

Apartman bahçesinde bulundu! Polis ikna etti

Antalya Muratpaşa'da bir apartmanın bahçesinde vücudunda morluklar ve yaralar bulunan kadın polisin ikna çalışmaları sonrası hastaneye götürüldü.

01 Temmuz 2021, Perşembe 13:39 Son Güncelleme:
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Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak’taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı. İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince, bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi.

Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

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