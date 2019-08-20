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Apartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın boşluğunda yakalanan 60 yarasa yavrusu doğaya salındı

20 Ağustos 2019, Salı 21:40
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Apartman boşluğundaki 60 yarasa doğaya bırakıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın boşluğunda yakalanan 60 yarasa yavrusu doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Arda Caddesi'ndeki bir binanın sakinleri apartmanlarının boşluğunda yuvalanan yarasaların olduğunu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, boşluğun tavanındaki 60 yavru yarasayı file yardımıyla topladı. Yarasalar daha sonra doğaya bırakıldı.

AA

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