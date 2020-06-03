Apartman dairesinden dünyanın zirvesine çıktı!

Yerli mobil oyun şirketi Peak’in, ABD’li mobil oyun devi Zynga tarafından 1.8 milyar dolara (12.1 milyar lira) satın alınması büyük ses getirdi. Peak, bu satış rakamıyla Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) oldu. Böylece bu satış hem Türk teknoloji tarihinin hem de Türkiye tarihinin en büyük satışı olarak kayıtlara geçti. Satış dünya çapında ses getirdi. 10 yıl önce kurulan ve oyunları dünya çapında 500 milyon kişi tarafından indirilen şirketin arkasında ise daha önce de pek çok girişimde bulunan Sidar Şahin var.

Potansiyele inandı

2010’da İstanbul Kadıköy Moda’da bir apartman dairesinde geliştirilen Peak’in kurucusu Sidar Şahin, aynı zamanda online alışveriş sitesi Trendyol.com’un da ortakları arasındaydı. Şahin’in girişimleri arasında Funpac, izlesene. com ve Gamegarden gibi mobil oyun ve sosyal paylaşım portalları da var. Peak’i kurduğunda henüz 30 yaşında olan Şahin, şirketi kurma amacını şöyle açıklıyor: “Peak’i dünyayı değiştirmek için kurdum. Türkiye’de teknoloji ekosistemi yeni başlıyor. Büyük potansiyel var.”

Adım adım yatırım

Facebook’a yaptığı oyunlarla yabancı yatırımcıların ilgisini çeken Peak, 2011’de dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından umut vaat eden firmalar arasında gösterildi. Avrupalı yatırım şirketi Earlybird Venture Capital, Peak’e 5 milyon dolar yatırım yaptı.

Eylül 2011’de şirketin aldığı toplam yatırım 11.5 milyon dolara çıktı. Peak 2012’de, günlük en fazla kullanıcıya hizmet veren 10 mobil oyun şirketinden biriydi. 2013’e gelindiğinde 25 milyon aktif aylık oyuncusu ve aldığı 30 milyon dolarlık yatırım vardı.

Üniversite öğrencileri

Önceki gün gerçekleşen satış sonrası açıklamalarda bulunan Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü de Sidar Şahin’in vizyonunu destekleyen açıklamalarda bulundu. Peak’in, Türkiye’den global çapta bir teknoloji şirketi yaratmak için kurulduğunu belirten İnönü, “Peak yaş ortalaması 29 olan 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekip Türkiye’deki 35 üniversiteden aramıza katılıp aynı hayale ortak oldular. Bu anlaşma aslında bu ekibe duyulan güvenin tezahürü sonucunda oldu” dedi.

Takım olarak yola çıktık

Mobil oyun sektörünün dünyadaki en büyük şirketini Türkiye’den çıkarmış olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten İnönü, şöyle devam etti: “10 sene önce Türkiye’den dünyaya ulaşan teknolojik ürünler üretmek için, büyük hayaller kurup takım olarak bu hayallerin peşinden koşmak için yola çıktık. Uzun bir yolculuk sonucu 193 ülkeden yüz milyonlarca kişiye ulaşan ürünler ortaya çıkarttık. Şimdi faaliyetlerimize ABD’li oyun devi Zynga ile devam edeceğiz.”

Zoom üzerinden satış

Zynga ile satış görüşmelerinin martta başladığını belirten Ömer İnönü, “Virüs sebebiyle tarihi anlaşmayı Zoom (videolu görüşme uygulaması) üzerinden gerçekleştirdik. Daha önceden tanışıklığımız vardı tabii. 2017’de card ve board oyunlarımızın (101 Okey Plus gibi) yine Zynga’ya 100 milyon dolara satışını gerçekleştirmiştik. Bunlar bizim için bir başlangıç ve yapacağımız daha çok şey var” diye konuştu.

Umut olacak

Dijital oyun sektöründeki tarihi satış Türk start-up’larının da (genç girişimci) önünü açtı. Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, küresel çapta yankı bulan satışa ilişkin, “Bu satış start-up’lar için bu bir dönüm noktası olacak.

Türkiye’de güçlü bir beşeri sermaye var. Bu beşeri sermayenin start-up’larda değerlendirilmesi çok önemli. Oyun, yazılım, bulut bilişim ve yapay zeka gibi dijital dönüşümün her alanında bu fırsat var” dedi.