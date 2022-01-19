Konya’da 3 ay önce arabası çizildiği gerekçesiyle apartman görevlisi Adem Topbaş’ı (24) bıçaklayarak öldüren Ahmet Ünveren (33) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede katil zanlısının olaydan önce Topbaş’a mesaj atarak, ‘seninle görüşeceğiz oğlum’ şeklinde tehdit mesajları gönderdiği, mesajlarına cevap alamayınca da balkona çıkarak, ‘Adem in lan aşağıya, geberteceğim seni’ diyerek bağırdığı belirtildi. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberi...

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Arefe Sokak üzerinde geçtiğimiz 26 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, apartman görevlisi 2 çocuk babası Adem Topbaş, arabası çizildiği gerekçesiyle tartıştığı bina sakini Ahmet Ünveren tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Ünveren, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BALKONDAN 'SENİ GEBERTECEĞİM DİYE BAĞIRMIŞ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Ahmet Ünveren hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile 'tehdit' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'hakaret' suçundan da 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, katil zanlısı Ünveren'in telefonunu açması için Adem Topbaş'a mesajlar gönderdiği, telefonun cevap vermemesi üzerine ise, 'seninle görüşeceğiz oğlum' şeklinde mesajlar attığı, ısrarlı aramalarına rağmen cevap alamaması üzerine ise balkona çıkarak, 'Adem in lan aşağıya, geberteceğim seni. Korktun mu lan. Adem elbet geleceksin buraya. Araba mı çizeni de senide bulacağım' şeklinde tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği ifadelerine yer verildi.

"SENİNLE UĞRAŞAMAM"

İddianamede katil zanlısı Ahmet Ünveren'in ifadesi de yer aldı. Ünveren, "Otomobilimin kaputunun çizildiğini fark edip Adem'i aradım. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini incelemek istediğimi söyledim. Bana tavırlı konuştu ve yolda olduğunu söyledi. Bunun üzerine Adem'i beklemeye başladım. Sonra üşüdüm, Adem'i arayarak gelince beni aramasını söyledim. Adem'i aramama rağmen telefonlarıma cevap vermedi. Bunun üzerine mesaj attım. Adem de bana yöneticin numarasını gönderdi. Yönetici de telefona cevap vermedi

Adem bu sırada babamı aradı. Telefonu babamdan alarak kameraları neden incelemeye gelmediğini sordum. 'Seninle uğraşamam' diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine balkona çıkarak Adem'e seslendim. Adem balkona çıkmadı. Sonra Adem beni arayarak 'Kameralara bakalım' dedi. Hiddetle aşağıya indim. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Adem'e yumrukla vurdum.

'GÖZÜM DÖNDÜ, MARKETE KADAR TAKİP ETTİM'

Adem'in sol elinde bıçak sağ elinde anahtarlık vardı. Bıçağı bana savurdu. Bunun üzerine cebimdeki bıçağı çıkarmaya çalıştım. Adem anahtarlıkla bana vurdu. Arbede sırasında Adem elindeki bıçağı yere düşürdü. Bende bıçağı olarak Adem'e doğru savurdum. Gözüm dönmüştü. Adem'i markete kadar takip ettim ve bu olay yaşandı. Pişmanım" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK VE MEŞRU MÜDAFAA YOK'

İddianamede ilk haksız tahrik hareketin Ahmet Ünveren tarafından gerçekleştirildiği, bu nedenle tahrik hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmadığı, ayrıca katil zanlısının olayı Topbaş'a ait bıçakla gerçekleştirmiş olduğunu söylemiş olmasına rağmen, Topbaş'ın bıçağı düşürdükten sonra silahsız kaldığı, yumruk vurmak suretiyle ilk yaralama eylemini Ünveren tarafından gerçekleştirildiği, Ünveren'in Adem Topbaş'ı ikisi öldürücü 4 bıçak darbesi ile yaralamasına rağmen eylemine son vermediği, market sahibi tarafından müdahale edilmesi suretiyle eyleme son verdiği, bu nedenle olayda meşru müdafaa olmadığı da belirtildi.







