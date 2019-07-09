Saray Mahallesi 2'nci Gümüşeşik Sokak'taki 4 katlı apartmanın terasında, saat 03.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada doğal gaz ve elektrik, ekipler tarafından kesildi.

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye görevlileri, kısa sürede büyüyen alevleri 1 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Apartman sakinleri de söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA



