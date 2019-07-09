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Apartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izlediler

Kütahya'da, 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, kısa sürede büyürken, bina tahliye edildi. İtfaiye görevlileri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Apartman sakinleri ise çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

09 Temmuz 2019, Salı 12:13
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Apartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izlediler

Saray Mahallesi 2'nci Gümüşeşik Sokak'taki 4 katlı apartmanın terasında, saat 03.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada doğal gaz ve elektrik, ekipler tarafından kesildi. 

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye görevlileri, kısa sürede büyüyen alevleri 1 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Apartman sakinleri de söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

DHA


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