Apartmanın terasında çıkan yangın söndürülürken gözyaşlarıyla izlediler
Kütahya'da, 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, kısa sürede büyürken, bina tahliye edildi. İtfaiye görevlileri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Apartman sakinleri ise çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.
Saray Mahallesi 2'nci Gümüşeşik Sokak'taki 4 katlı apartmanın terasında, saat 03.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada doğal gaz ve elektrik, ekipler tarafından kesildi.
1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye görevlileri, kısa sürede büyüyen alevleri 1 saatlik müdahale sonucu söndürdü.
GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER
Apartman sakinleri de söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DHA