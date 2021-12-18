Apartmanlar sanat eserine dönüştürüyor

Çankaya Belediyesi, Ekim ayında başlattığı Çankaya Duvar Resimleri (Mural) Uygulamaları Projesi'ni tüm ilçe çapında yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Dört Türk mural sanatçısının eserleri, Bülten Sokak, Güvenlik, Tunus ve Kennedy caddelerindeki binaları süslemeye başlamasıyla büyük ilgi gören proje şimdi tüm ilçe çapında yayılıyor.

Çankaya Belediyesi yayımladığı duyuruyla bina ve apartman duvarlarının sanat eserine dönüşmesini isteyen Çankayalıları, proje katılmaya davet etti. Duvar resmine uygun binası bulunanlar, belediyenin e-posta adresinden başvuru yapabiliyor.

PROJE ŞARTLARI

Çankaya Belediyesini duyurusunda projeye uygunluk şartları ise şöyle sıralandı:

Apartmanın duvar resmine uygun olduğu düşünülen cephenin araçların ve yayaların geliş gidiş yönünden görülmesi,

Apartman sakinlerinin tümünün duvar resminin yapılmasına rızası olması,

Apartman duvarının belli ölçüler dışında tadilat gerektirmemesi,

Özel bir kurum ya da iş yeri olmaması

Mural sanatı çalışmasının yapılmasını istenen bina duvarının fotoğrafı, açık adresi ve ölçüleri ile muralcankaya@cankaya.bel.tr adresinden başvuruda bulunulması.

ÇANKAYA'DA MURAL

Meksikalı mural sanatçısı Kathrina Rupit ile Ayrancı'da yapılan ve tüm dünyada ilgi gören duvar resmi çalışması "Çiçekli Kız"ın ardından Çankaya Belediyesi, 18 Ekim'de Çankaya Duvar Resimleri (Mural) Uygulamaları Projesi'ni hayata geçirdi. Dört Türk mural sanatçısının eserleri, Bülten Sokak, Güvenlik, Tunus ve Kennedy caddelerindeki dört ayrı binanın duvarını süslemeye başladı. Sanatçılar Hasan Ali Yaldıran, Aybars Yücel, Cem Sonel ve Gökhan Tüfekçi, 18 Ekim'de başladıkları duvar resmi çalışmaları yapılış aşamasında da büyük ilgi görürken, eserlerin tamamlanmasıyla birlikte Çankaya, ulusal ve uluslararası sanatçıların imzasını taşıyan 7 esere kavuşmuş oldu.

Çankaya'da daha önce Kolombiyalı sanatçıların Esat Çankaya Evi duvarına çizdiği Atatürk portresi, 365 AVM yanında yer alan belediye hizmet binasına yaptığı Yaşar Kemal ve Gabriel Garcia Marquez çalışmaları ve Meksikalı mural sanatçısı Kathrina Rupit'in Ayrancı'ndaki Çiçekli Kız'ı gerek sosyal medyada gerekse Başkentliler arasında büyük beğeni toplamıştı.

İHA