Türkiye Apartta korkunç ölüm! Başına poşet geçirilmiş bir halde...

Apartta korkunç ölüm! Başına poşet geçirilmiş bir halde...

Türkiye

Apartta korkunç ölüm! Başına poşet geçirilmiş bir halde...

İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu bir kişi başına poşet sarılı olarak ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

24 Şubat 2022, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Iraklı Mahmood A. Mohammed Saeed Al Khalıdı (30), Eskişehir Mahallesi Değirmen Sokaktaki apartta kalıyordu. Kendisinden 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sabah saatlerinde polis ekipleri Iraklının kaldığı apart binaya geldi. Khalıdı'nin kaldığı dairenin kapısı itfaiye yardımıyla açılarak içeri girildi. Yapılan kontrollerde başında poşet sarılı olan Al Khalıdı’nin hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Arkadaşlarının ölü bulunması nedeniyle büyük şok yaşayan iki kişi birbirine sarılarak teselli buldu. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ"

Esnaf Halis Kulak, "Arkadaşı geldi. 'Ben arkadaşımı arıyorum' dedi. Ben de sen içeriye girme, polisi ara dedim. Polis ekipleri geldi. Adam ölü olarak bulunmuş. Kafasına poşet geçirilmiş. Irak uyrukluymuş" dedi.

DHA


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