Apex Legends mobil cihazlara da gelecek

PUBG ve Fornite gibi oyunlara rakip olan Battle Royale türündeki Apex Legends için sürpriz bir açıklama geldi. EA CEO’su Andrew Wilson, Apex Legends’ın mobil versiyonlarını bu yılın sonu itibarıyla kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını belirtti. Wilson, bunun ilk etapta belli ülkelerde oyuncularla buluşacağının altını çizdi. Önceliğin hangi ülkeler veya bölgelerde olacağı konusunda şimdilik belli değil

PC, PS4 ve Xbox One gibi cihazlarda ücretsiz olarak oynanabilen oyunun mobil cihazlarda da ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.

Apex Legends için yıl sonuna kadar cross-platform desteğinin de sunulması bekleniyor.



