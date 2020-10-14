Yeni doğmuş olan bebeğin sağlıklı olma halini gösteren teste Apgar skoru denmektedir. Bu test bebeğin doğumu ile beraber 1. ve 5. dakika içerisinde 2 kere gerçekleştirilir. Böylece bebeğin kas gerginliği, kalp atım hızı, solunum sayısı ve cilt rengi gibi unsurlar puanlamaya alınır.

Uzman çocuk doktoru tarafından gerçekleştirilen bu puanlama ve test, bebeğin sağlık durumu hakkında önemli yanıtlar verme potansiyeline sahiptir. 0 ile 2 puan arasında meydana gelen etkiler ile beraber bazı belirtiler puanlamaya alınır.

En çok merak edilen sorular içerisinde Apgar skoru ne zaman yapılacağı geliyor. Diğer bir anlamı ile bu test çocuğun bebeğin doğumu ile beraber hemen gerçekleştirilir. Daha çok 1. dakika ile 5. dakikada 2 defa yapılması üzerinden ele alınır. Böylece iki defa gerçekleştirilen test ile beraber karşılaştırma gerçekleşir.

Bu karşılaştırma neticesinde bebeğin üzerinde meydana gelen belirtiler, minik yavrunun sağlıklı olup olmaması konusunda tespitleri ortaya çıkarır. Özellikle tam sonucunu doğru ve eksiksiz şekilde alınabilmesi için, doğumun hemen ardından uzman doktor tarafından yapılması büyük bir öneme sahiptir.

Apgar skoru 0 ile 2 puan üzerinden ele alınarak yapılan bir testtir. Bebeğin doğumu ile beraber 1. dakika ve 5. dakika içerisinde 2 kez yapılan bu skor, bebeğin sağlık durumu konusunda önemli tespitler sağlar. Skor açısından ele alındığında ise bebeğin durumunu sağlıklı olabilmesi için her belirti adına 2 puanı elde etmesi gerekmektedir.

Fiziksel açıdan ele alınan test ile beraber, önceden belirlenmiş standart arada uygun şekilde olması gerekmektedir. Bebeğin sağlık durumunun bu standart aralığını yakalaması ile beraber 2 puan verilir.

Eğer bu arada yakalama ve aşağısında ya da üzerinde kalırsa, 0 ya da 1 puan ile nitelendirilir. Böylece gerekli olan bazı tedavi yöntemleri ele alınması için, uzman doktor bir ön tespit gerçekleştirir.

Apgar skoru özellikle bebeklerde birçok farklı belirti ile ön plana çıkmaktadır. Çünkü günümüzde Apgar skoru artık bebeğin doğumu ile beraber gerçekleşmektedir. Doğumun hemen ardından 1. ve 5. dakikalar ele alınmak suretiyle ön plana çıkarılmış belirtilerin skor üzerinden 2 kez gerçekleşir.

- Kas dokusu

- Kalp hızı

- Uyarılara cevap verme becerisi

- Solunum

- Cilt rengi

Bu skorlara bağlı olarak hem bebeklerde hem de çocuklarda toplam puanlama üzerinden sonuç ortaya çıkarılır.

- Eğer skor 7 ile 10 arasında ise bebek normaldir.

- 4 ile 6 arasındaki skor söz konusu olduğunda, bebek solunum desteği ile bu dönemi atlatabileceği tespiti yapılır.

- 0 - 3 arasındaki puanlama ise bebeğin acil müdahale ihtiyacı olduğunu gösterir.

1. dakikada gerçekleştirilen düşük Apgar skoru bebeğim ileriki dönemlerde gelişimini etkilemez. Ancak

5. dakikada meydana gelen puan düşüklüğü, solunum desteği ile ilgili bazı durumların meydana getirir.

Bu doğrultuda organ yetersizliği, nörolojik bulgu ve varlığı ile beraber bebeğin oksijensiz kaldığına dair etkileri yaratır.





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