Apple tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Noel ve yeni yılın ilk gününde yapılan harcamalar ile birlikte yeni bir rekor kırıldı. Raporda yer alan verilere göre, ücretli uygulama, oyun veya uygulama içi satın alım yapan kişiler, App Store'da 540 milyon dolarlık harcama yaptı.

Noel bayramı ve yeni yılın ilk günü arasında yapılan harcamanın miktarı ise 1,8 milyar dolar olduğu yönünde açıklama yapıldı.

Bunun büyük bir kısmını oyunlar oluştururken yeni yılın ilk gününde yapılan 540 milyon dolarlık harcamanın tek günlük rekoru kırdığı ifade edildi.

Sensor Tower’ın yıl sonu raporuna göre, App Store’daki küresel tüketici harcaması 2019’da 55,5 milyar dolarken, bu rakam 2020’de yıllık yüzde 30,3 artışla 72,3 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca Apple, App Store’da yer alan geliştiricilerin, mağazanın faaliyete geçtiği 2008 yılından beri 200 milyar dolardan fazla kazanç sağladığını belirtti.

Geçen sene bu rakam 155 milyar dolar civarındaydı.





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