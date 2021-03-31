Phillippe'nin aktardığına göre App Store'da bulunan sahte bir uygulama, biriktirdiği tüm Bitcoin'lerin çalınmasına neden oldu. Bu uygulamanın adı ise Trezor. Ancak Phillippe'nin indirdiği Trezor uygulaması, gerçek uygulamanın sahtesiydi. Sahte uygulama kurbanı olan Phillippe, 17,1 Bitcoin'i (yaklaşık 600 bin dolar değerinde) kaybetti.

Trezor'un bahsi geçen sahte uygulaması, geçtiğimiz ocak ayında App Store'da yayınlandı. Bu uygulamadaki cüzdanına birikimini aktaran Phillippe, bir süre sonra cüzdanını kontrol etmek üzere uygulamaya giriş yaptığında hiçbir birikiminin olmadığını gördü.

Konu hakkında Phillippe, “Apple, onlara olan güvenime ihanet etti. Apple bundan paçayı sıyırmayı hak etmiyor” dedi. Apple bunun ardından sahte Trezor uygulamasının App Store'da yayınlanmasının nedenini geliştiricilerin uygulamayı incelemeye sunduklarında amacını değiştirdikleri şeklinde verdi. Uygulamanın açıklamasında Trezor'un bir kriptografi uygulaması olduğu, herhangi bir kripto para birimi alışverişi içermediği belirtiliyordu. Bu da sahte uygulamanın 22 Ocak'ta App Store'da yayına alınmasını sağladı.

Uygulama yayınlandıktan sonraysa geliştiriciler, uygulamayı bir kriptografi uygulaması olarak göstermekten çıkararak uygulamanın kripto para cüzdanı olduğunu yazdı. Trezor tarafından uygulamanın sahte uygulama olarak bildirilmesinin ardından Apple, sahte uygulamayı yasakladı ve geliştiricileri de engelledi.



