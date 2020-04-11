Apple’ın belirttiğine göre, App Store’da cumartesi gününden itibaren “Bu hafta ne izlemeli?” adını taşıyan yeni bir yazı dizisi başlattı.

Yepyeni yerli ve yabancı yapımlar, tekrar izlenecek kült klasikler ve çok daha fazlasıyla her hafta yeni bir seçki sunan bu seri, Türk kullanıcılara özel seçimlerle App Store kullanıcılarını bekliyor.

Bu haftanın öne çıkan yapımı, BluTV ve FX ortaklığıyla hayata geçirilen yeni yerli polisiye Alef olarak belirlendi. Apple, daha fazla öneri için App Store’un Bugün sekmesini her cumartesi günü ziyaret etmeyi unutmamanızı tavsiye ediyor.