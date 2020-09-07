CNN Business'ta yer alan habere göre, firma mahkeme zoruyla Fortnite oyununu yeniden App Store içerisine dahil etmeye çalışıyor.

Apple ve Google geliştiricilerin uygulama içindeki satın almalar için kendi ödeme sistemlerini kullanmasını istiyor, Epic Games ise firmaların ödeme sistemindeki yüzde 30’luk komisyon kesintisi nedeniyle bu sürece karşı çıkıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda görülen ilk duruşma sonrası Epic Games’in mahkemeden aldığı ilk olumlu geri dönüş Unreal Engine için olmuştu.

Davaya bakan hakim Apple’ın Epic Games’in geliştirici hesabını kapatabileceğini, Fortnite’ın güncellenmesinin engellenebileceği ancak Unreal Engine oyun motorunun geliştirme ve dağıtım sürecinin durdurulamayacağını bildirilmişti.

Şimdilik mahkemenin bu konuda nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor. Apple’ın bunu gerekli adımlar olmadan kabul etmeyeceği düşünülüyor.