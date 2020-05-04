Yeni ürün serisi, yüzde 80’e kadar daha hızlı grafik performansı1 için 10. nesil işlemciler ve belirli yapılandırmalarda standart olarak 16 GB daha hızlı 3733 MHz bellek sunuyor. Güçlü dört çekirdekli işlemciler, göz alıcı 13 inç Retina ekran, Touch Bar ve Touch ID, etkileyici stereo hoparlörler, tüm gün süren pil ömrü ve macOS’in gücünü son derece taşınabilir bir tasarımla sunan yeni 13 inç MacBook Pro, bugünden itibaren 11.199 TL’den ve eğitim için 10.527 TL’den başlayan fiyatlarla sipariş edilebilecek.

Yeni Magic Keyboard

Güncellenen 13 inç MacBook Pro, şimdi ilk olarak 16 inç MacBook Pro’da yer alan ve Mart ayında MacBook Air’e eklenen yeni Magic Keyboard ile birlikte geliyor. Magic Keyboard’da rahat ve dengeli bir tuş hissi için 1 mm hareket mesafesine sahip yeniden tasarlanmış makas tipi mekanizma bulunuyor ve yeni ters döndürülmüş “T” biçiminde ok tuşları, kullanıcılar hesap tablolarında gezinirken veya oyun oynarken bu tuşların bulunmasını kolaylaştırıyor. Fiziksel bir Escape tuşunun yanı sıra Touch Bar ve Touch ID özelliklerine sahip yeni Magic Keyboard, bir Mac dizüstü bilgisayardaki en iyi yazma deneyimini yaşatıyor.

İki kat daha fazla depolama kapasitesi

Müşteriler, MacBook Pro’daki 3.2 GBps’ye kadar sıralı okuma hızlarına sahip süper hızlı SSD’leri çok seviyorlar. 13 inç MacBook Pro, şimdi bir önceki nesle göre iki kat daha fazla depolama kapasitesiyle geliyor ve müşterilerin daha da çok fotoğraf, video ve dosya depolayabilmeleri için 256 GB’tan başlayan standart depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletme imkanı veriyor. 13 inç MacBook Pro, büyük fotoğraf arşivleri ve video projeleri için daha da fazla depolama kapasitesine ihtiyacı olan profesyonel kullanıcılar için ise şimdi 4 TB’a kadar SSD sunuyor.

Daha iyi performans

13 inç MacBook Pro ürün serisi, şimdi 4.1 GHz’e kadar Turbo Boost hızlarına sahip 10. nesil dört çekirdekli Intel Core işlemciler sunuyor. Çift çekirdekli işlemciye sahip 13 inç MacBook Pro’dan geçiş yapan müşteriler, 2,8 kata kadar daha hızlı performansla karşılaşacaklar. Entegre Intel Iris Plus Graphics bir önceki nesil 13 inç MacBook Pro’ya göre yüzde 80’e kadar daha hızlı performans sağlayarak 4K video düzenleme, daha hızlı render alma ve daha kusursuz oyun deneyimleri yaşatıyor. Yeni grafik işlemcisi aynı zamanda kullanıcıların tam 6K çözünürlükte Pro Display XDR’a bağlanmalarına olanak tanıyor.

Daha hızlı ve daha fazla bellek

16 GB daha hızlı 3733 MHz bellek, şimdi belirli modellerde standart yapılandırma olarak sunuluyor. Üstelik müşteriler, 13 inç Mac dizüstü bilgisayarlarda ilk kez 32 GB bellek seçeneğini tercih edebiliyorlar. 32 GB bellek sayesinde kullanıcılar birden çok sanal makineyi çalıştırırken daha iyi performansa, Photoshop’ta gigapiksel görüntüleri düzenlerken ise yüzde 50’ye kadar daha hızlı performansa sahip olacaklar.

Retina ekrana sahip taşınabilir tasarım

Uzay grisi veya gümüş renk seçenekleriyle sunulan, yalnızca 1,37 kg hafifliğindeki zarif alüminyum unibody tasarıma sahip 13 inç MacBook Pro, hem son derece taşınabilir hem de güçlü performans ve gelişmiş teknolojilerle dolu. Muhteşem ve göz alıcı 13 inç Retina ekran, şimdi 4 milyondan fazla piksel ve milyonlarca rengin yanı sıra 500 nit parlaklık ve P3 geniş renk yelpazesine yönelik destek sunuyor. Ekran ise True Tone teknolojisi sayesinde tasarım ve düzenleme iş akışlarının yanı sıra internette gezinme ve mail yazma gibi günlük işlemlerde daha doğal bir izleme deneyimi yaşatıyor. 13 inç MacBook Pro, aynı zamanda son derece etkileyici geniş stereo ses sunan hoparlörler, kolay giriş ve güvenli online satın alma işlemleri için Touch ID, dinamik ve bağlama uygun denetimlere sahip Touch Bar, hassas imleç kontrolü ve Multi-Touch gezinme sağlayan sektörün en iyisi Force Touch trackpad ile birlikte geliyor.

Yerleşik güvenlik ve gizlilik

13 inç MacBook Pro, başlatma sırasında yüklenen yazılıma gizlice müdahale edilmediğini kontrol eden ve SSD’de depolanan her şey için anında veri şifreleme özelliği sunan Apple’ın özel tasarımı ikinci nesil silikon çip Apple T2 Security Chip ile birlikte geliyor. Böylece MacBook Pro ve T2 çipe sahip tüm Mac’ler, bütün bilgisayarlar arasında en güvenli başlatma ve depolama özelliklerini sunuyor. T2 aynı zamanda Touch ID bilgilerini de koruyor. Bu sayede müşteriler Mac’lerinin kilidini açarken, online parola girerken ya da online satın alma işlemleri yaparken bilgilerini güvende tutabiliyorlar.

MacOS Catalina

Her yeni MacBook Pro, dünyanın en gelişmiş masaüstü işletim sisteminin en yeni sürümü olan macOS Catalina ile birlikte geliyor. Her zaman Mac deneyiminin temelinde yer alan macOS’teki Safari, Mail, Fotoğraflar, Pages, Numbers ve Keynote gibi uygulamalar sayesinde, müşteriler olağanüstü işler başarmak için güçlü araçlara sahip oluyorlar. macOS ayrıca kullanıcıların iPhone’larına dokunmadan telefon aramaları yapıp kabul etmelerine, Apple Watch ile otomatik olarak Mac’lerinin kilidini açmalarına, resim, video ve metinleri doğrudan iPhone veya iPad’den yakındaki bir Mac’e kopyalamalarına ve macOS Catalina’da Mac’teki çalışma alanını iPad ve Sidecar kullanarak genişletmelerine imkan tanıyan yerleşik Devamlılık özellikleriyle MacBook Pro’yu iPhone, iPad ve Apple Watch için mükemmel yardımcı aygıt haline getiriyor. Güvenlik özellikleri kullanıcılar için daha fazla koruma sağlarken Sesle Denetim, kullanıcıların Mac’i tamamen sesle kontrol etmelerine olanak veriyor.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik

11.199 TL’den ve eğitim için 10.527 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni 13 inç MacBook Pro, bugünden itibaren Türkiye’de sipariş edilebiliyor.



