Sizin için özel olan o kişiyle evde geçireceğiniz bu harika gün için planlarınızı yaptınız. Bu güzel günde sizi ve sevdiğinizi motive edecek, farklı modlara uygun aşk şarkılarıdan oluşan müzik listeler, ruha dokunan melodik şarkıları kesintisiz dinleyeceğiniz Aşk şarkıları radyosu ve radyo programları, sevdiğiniz yerli ve yabacı sanatçıların aşk şarkılarından oluşan listeler ve çok daha fazlasıyla Apple Music size eşlik ediyor.

Apple Music 14 Şubat’a özel hazırladığı “Aşk” odası içinde dinlemek isteyeceğiniz tüm şarkıları bir araya topluyor. Konuk küratörler tarafından hazırlanan listeler, kalpleri yumuşatan aşk hikayeleriyle en iyi Türkçe aşk şarkıları, ayağınızı yerden kesecek aşk şarkıları, aşkın her evresine hitap eden pek çok şarkı bu odada Sevgililer Günü'nü unutulmaz yapmaya aday. Sezen Aksu’dan Kenan Doğulu’ya en sevdiğiniz yerli sanatçıların aşk şarkıları seçkileri, Adele’den The Beatles’a dünyaca ünlü unutulmayan aşk şarkılarına, romantik akşam yemeği için şefin seçimiyle buluşmanızı renklendirecek pek çok alternatif içinden sizi ve sevdiğinizi mutlu edecek şarkıyı bulacaksınız.

Uygulama ve oyunlarla eğlence

Hayatınızdaki özel insanla kaliteli zaman geçirmek için dışarda olmanıza gerek yok. Evde yeni anılar yaratmak ve birlikte eğlenmek için uygulama ve oyunlardan faydalanabilirsiniz.

Sevgiler Günü’nü birlikte aktivitelerle daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Mesela, NYT Cooking ve Tasty gibi uygulamaları kullanarak beraber yemek pişirebilirsiniz, birlikte yaratıcı etkinlikler yapabilir, Tayasui Sketches ile birlikte tasarım yapabilir, Let’s Create!Pottery 2 ile stresten uzaklaşarak yaratıcılığınızı geliştirebilirsiniz. Just Dance Now ile beraber dans edebilir, OLO game ve çok daha fazlasıyla birlikte oyunlar oynayabilirsiniz.

Gerçek hayatta aşk kolay değilse oyunda kolay olabilir mi?

İlk buluşma heyecanının tatlı gerginliğini sıkıcı yaşamından bunalan bir kadının hayatına ortak olduğunuz Florence oyunu ile hatırlayabilirsiniz. Ya da, duygularınızı anlatmanın zorluğunu rengarenk platform oyunu Spitkiss ile aşabilirsiniz. Aşkın birleştirici gücünü derin ve sürükleyici bir görsel hikaye sunan Love You To Bits oyunu ile hatırlayabilirsiniz.





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