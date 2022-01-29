Apple, 1.8 milyar aktif cihazla kendi rekorunu kırdı

Geçtiğimiz yılın son çeyreği için 123.9 milyar dolar gelir ve 34.63 milyar dolar net kar açıklayan teknoloji devi, gelirlerindeki rekor dönemi olduğunu söyledi. Ayrıca şirket, aktif cihaz sayısında da kendi rekorunu geçti.

2020'de aktif cihaz sayısını 1.5 milyar olarak duyuran Apple, geçtiğimiz yıl bu sayının 1.65 milyar olduğunu söylemişti. Son olarak Tim Cook, aktif cihaz sayısını 1.8 milyar olarak açıkladı. Şirket, aktif cihaz sayısını hesaplarken son 90 gün içinde bir Apple hizmetine bağlı olan cihaz sayısını belirtiyor.

Google da geçtiğimiz yıl Google Play'e erişimi olan Android cihaz sayısını açıklamıştı. Android tarafında, 3 milyardan fazla aktif cihaz olduğu belirtilse de alternatif uygulama mağazaları kullananlarla birlikte aktif Android cihazın bu sayının daha da üzerinde olduğu söyleniyor.



