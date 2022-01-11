Apple, 2021 yılında App Store geliştiricilerine ödenen toplam miktarı açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıl geliştiricilere toplamda 60 milyon dolar ödeme yaptı. Teknoloji şirketi, 2008 yılından bu yana geliştiricilere toplam 260 milyar dolar ödendiğini paylaştı.

Ödenen miktarın App Store geliştirici kazançları için yeni bir yıllık rekor anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca bu miktar, App Store içerisinde yer alan uygulamaların toplam ticaretinin küçük bir kısmı olarak anılıyor. Şirket raporlarına göre, Noel arifesi ile Yılbaşı gecesi arasında her zamankinden daha fazla harcama yapıldı.

Apple Hizmetlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, 745 milyondan fazla ücretli abonelik ile Apple, geliştiricileri, sanatçıları ve hikaye anlatıcıları bir milyardan fazla cihazda buluşturmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca Apple ile Epic Games arasındaki dava da geçtiğimiz yıl içerisinde sonuçlandı. Dava, Ağustos 2020’de Epic Games’in Apple’ı uygulama mağazalarında tekelci uygulamalar ile suçlaması ile başlamıştı. Epic Games, Apple’ın her satıştan %30 komisyon aldığı uygulama için satın alım sürecini es geçmek istiyordu.

Apple, dava sonrasında Fortnite oyununu tekrar App Store içerisinde yayınladı. Ardından Epic Games de geri adım attı. Geçtiğimiz Eylül ayında sonuçlanan davada yargıç, Apple’ın herhangi bir tekelci harekette bulunmadığını söyledi.