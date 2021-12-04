Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını açıkladı
Apple, yenilik, tasarım, kullanıcı deneyimi ve bunların insanların yaşamları üzerindeki potansiyel etkilerini temel alıp yılın favori uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdi.
04 Aralık 2021, Cumartesi 09:35 Son Güncelleme:
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Apple, 2021 yılında kullanıcılarının ilgisini çeken, deneyimlediklerinde onları mutlu eden uygulamaları açıkladı. Şirket, herkes kapalı, sıkılmış ve bazen bunalmışken insanları bir araya getiren uygulamalara da dikkat çekti. Bunlar arasında çok oyunculu karantinanın hit oyunu Among Us, tasarım aracı Canva, kadın sağlığı uygulaması Peanut, flört platformu Bumble da yer alıyor.
2021 APP STORE ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI
Uygulamalar
Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World
Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion
Yılın Mac Uygulaması: Craft
Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN
Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather
Oyunlar
Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift
Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
Yılın Mac Oyunu: Myst
Apple TV Yılın Oyunu: Space Marshals 3
Apple Yılın Arcade Oyunu: Fantasian
TÜRKİYE'DE YILIN EN İYİ UYGULAMALARI
iPhone Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar
iPhone Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
iPhone Ücretsiz Oyun: PUBG MOBILE: Arcane
iPhone Ücretli oyun: Mesih
iPad Ücretsiz Uygulama: YouTube
iPad Ücretli Uygulama: Procreate
iPad Ücretsiz Oyun: Among Us!
iPad Ücretli Oyun: Minecraft
Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition
TÜRKİYE'DE iPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETSİZ UYGULAMALAR
Hayat Eve Sığar
Telegram
e-Nabız
YouTube
Trendyol
getir
TikTok
e-Devlet
MHRS
Yemeksepeti
Google Haritalar
ZOOM
Hepsiburada
Snapchat
BiP
Ziraat Mobil
Gmail
TÜRKİYE'DE IPHONE İÇİN EN İYİ ÜCRETLİ UYGULAMALAR
The Wonder Weeks (Harika Haftalar)
Forest - Odaklan
Facetune
TouchRetouch
CamScanner +
Threema
MilGPS
TeamSpeak 3
DSLR Camera
Procreate Pocket
JSPS - MEVZUAT PRO
CryptoTab Browser Pro
Ezberle
SkyView
Video Master Pro
My Contacts Backup Pro
NeuralCam - Night Mode Camera
DAZZL CAM
AutoSleep Saat ile Uyku Takibi
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