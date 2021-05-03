Analist Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone, ilk katlanabilir akıllı telefonunu 2023 yılında piyasaya sürecek. 8 inç boyutunda olacak katlanabilir iPhone'un çözünürlüğü ise QHD+ olacak.

Kuo, Apple'ın katlanabilir iPhone çalışmasındaki en önemli iş birlikçilerinin SDC ve Samsung Foundry olacağını söyledi. Üstelik bu katlanabilir iPhone modeli, SDC'nin Y-Octa teknolojisine göre birçok avantaj sunan TPK'nın gümüş nanotel dokunmatik panel çözümünü tercih edecek.

Apple'ın talep ettiği kapasite planına göre, katlanabilir ‌iPhone‌ sevkiyatlarının 2023'te 15-20 milyon birime ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kuo, katlanabilir akıllı telefonların tüm büyük akıllı telefon markaları için "olmazsa olmaz" olacağını ve ileri teknoloji modeller için bir sonraki "süper değiştirme döngüsünü" artıracağını söylüyor.

Kuo, yaklaşan ‌iPhone‌'un, ekran tarafında katlanabilir cihaz pazarında Apple için "uzun vadeli bir rekabet avantajı" yaratacak gümüş nanotel dokunmatik çözümünü benimseyeceğine inanıyor. Bu ekran teknolojisi, tek bir katlamadan fazlasını destekleyen gelecekteki katlanabilir cihazlar için gerekli olacak.

Gelecekteki katlanabilir cihazlar, gümüş nanotel dokunmatik panel sayesinde ekranın birden fazla noktadan katlanabilmesini mümkün kılacak. Hatta katlanabilir iPhone modeli dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon deneyimini aynı anda sunabilen bir ürün haline gelecek.

Kuo, katlanabilir iPhone‌ üzerindeki geliştirmenin "henüz resmi olarak başlamadığını" söyledi. Ancak Apple'ın planları, Kuo'nun, şirketin kullanmayı planladığı ekran teknolojisi hakkında ek ayrıntılar sunmasıyla ilerlemiş olabilir.



