Apple, 2.4 trilyon dolar piyasa değeriyle rekor kırdı

Piyasa değeri kısa süre önce 2.4 trilyon dolara ulaşan Apple, yeni bir rekora imza attı. Şirketin hisse senedi fiyatının, borsadaki son işlem gününde 145.09 dolara ulaştığı kaydedildi. Söz konusu rakam, Apple’ın dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını da pekiştirdi. Yatırım danışmanı Gary Kaltbaum, konuya ilişkin açıklamasında teknoloji dünyasının değerlenmeye devam edeceğine ve Apple’ın rekor piyasa değerinin bu değer artışının bir kanıtı olduğuna işaret etti. Bununla birlikte; Microsoft, Amazon, Google ve Facebook hisselerinin de uzun zamandır yükselişte olduğuna dikkat çekildi.

Apple, 2018 yılında trilyon değere ulaşan ilk halka açık şirket olmayı başarmıştı. Şirket, 2020 yılında da yeni bir rekora imza atmış ve piyasa değeri 2 trilyon doları görmüştü.