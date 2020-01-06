Apple, 28 yıl aradan sonra CES’e katılacak

Onur Binay/posta.com.tr

Apple’ın kıdemli gizlilik yöneticisi Jane Horvath’ın 7 Ocak’ta, yani açılış gününde bir tüketici gizlilik panelinde konuşacağını daha önce söylemişti. Raporu doğrulayan Apple resmi olarak CES’te boy gösterecek.

Horvath, şirketlerin boyut, düzenleme ve tüketici talebi açısından gizlilik korumalarını nasıl kurabileceklerini tartışmak üzere Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) yetkililerle birlikte Facebook Procter ve Gamble yöneticileriyle birlikte bulunacak.

Buna ek olarak, Apple ve Google'ın en büyük iki rakibi Amazon ve Google'ın IoT destekli cihazlarına daha fazla özellik ekleyecek yeni güncelleme sunması beklendiği için şirket HomeKit akıllı ev platformunu gösterecek.

Apple resmen 1992 yılında Chicago'da CES'e katıldı ve o zamanki CEO'su John Sculley Newton yeni cihazını piyasaya sürmek üzere bir zirvede göründü.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, CES dışında, iPhone üreticisinin 2020'nin üçüncü çeyreğinde A14X yongası ve altı yeni iPhone modeli ile üst düzey 12.9 inç iPad Pro'yu piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Ek olarak, iPhone 12'nin 5G varyantı, aşırı hareket olduğunda bozulma olmadan sabit görüntüler sunmak için gelişmiş görüntü sensörü kaydırma sabitleme teknolojisiyle birlikte gelebilir.