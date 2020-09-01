Şirkete yakın kaynaklar Apple’ın siparişini verdiği yeni nesil iPhone’ların üretiminin 80 milyon adeti aşabileceğini belirtiyor. Apple'ın şirket sözcülerinden biri ise Bloomberg'e yorum yapmadı.

Apple’ın 5G teknolojisi donanımlı iPhone’ların siparişini 75 milyon olarak belirlemesi şirketin pandemi nedeniyle oluşan talep azlığının iyileştiğini göstermesi olarak yorumlanıyor.

Apple ayrıca Ekim ayında farklı tasarımlı 5G teknolojisine ve daha geniş ekranlara dört yeni modelini tanıtması bekleniyor. Sonbahardaki lansmanda iki yeni Apple Watch versiyonu, yeni bir iPad Air ve ilk headphone tarzındaki kulaklığı piyasaya sürmeyi hedefliyor.