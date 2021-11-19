Sektörün ilk 4nm sürecinde üretilen yongası olma iddiasındaki Dimensity 9000, yeni nesil Cortex-X2, Cortex-A710, Cortex-A510 ve Mali -G710 çekirdeklerini barındırıyor.

Sektörün en güçlü görüntü işlemcisini kullanan yonga seti 9 Gpixel/s performansa sahip. Böylece 320MP kamera desteği, 3 kameradan 18-bit görüntü alma, 8K AV1 oynatma gibi ilkleri de sunacak. Yine Bluetooth 5.3, 7Gbps 5G indirme hızları da ilk kez kullanılıyor.

4 kanal LPDDR5 bellek 7500MBps ile rekor kıran yonga seti 2x2 WiFi 6E, toplam 14MB ön bellek gibi önemli avantalar da sağlıyor. Bu haliyle Snapdragon 898 ve Exynos 2200 yonga setleri ile doğrudan rekabet edecek. GeekBench 5.0 testine giren işlemcinin Apple A15 Bionic ile neredeyse aynı performansı sunduğu ifade ediliyor.

MediaTek'in yeni işlemcisinin kullanılacak ilk telefonun ne olacağı belli değil. Şirkete göre bu işlemci, 2022'nin ilk çeyreğinde tüketicilere ulaşmış olacak.



