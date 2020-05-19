Apple, ABD’de 25 mağazasını açmaya hazırlanıyor

Apple, Çin dışında kalan tüm noktalardaki mağazalarını mart ayında, yeni tip corona virüs salgını dünya çapında yayılmaya başladığında kapatmıştı. Aynı ay içinde Çin’deki tüm mağazalar ise yeniden açılmıştı. Apple, geri kalan ülkelerde mağazaların açılmasına yönelik tedbirli adımlarını atmayı sürdürüyor.

Apple’ın perakende satıştan sorumlu yöneticisi Deidre O’Brien, yayınladığı bir mektupla şirketin perakende mağazalarında faaliyetlerini güvenli şekilde yeniden başlatmasına yönelik planlarını açıkladı.

Apple, yayınlanan rapora göre ilk etapta Florida, California, Washington, Hawaii, Oklahoma ve Colorado eyaletlerinde bulunan toplamda 25 mağazasını faaliyete geçirecek. Mağazaların hangi bölgelerde ve eyaletlerde açılacağına, Apple tarafından yapılan virüs incelemelerinin ardından karar verildi.

O’Brien, “Taahhüdümüz, yalnızca mağazalarımızdan müşterilere güvenli bir şekilde hizmet vermeye geri dönebileceğimizden emin olduktan sonra yeniden açılma ile ilerlemektir.” diye yazdı. “Yerel vakalar, yakın ve uzun vadeli eğilimler ve ulusal ve yerel sağlık görevlilerinin rehberliği dahil olmak üzere mevcut her veri parçasına bakıyoruz. Bunlar acele ettiğimiz kararlar değildir – ve hiçbir şekilde açılan bir mağaza, yerel koşulların gerektirmesi durumunda, onu kapatmanın önleyici adımını atmayacağımız anlamına gelmez.” dedi.



