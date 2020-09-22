Şüpheli alan adlarında yer alan hizmetlerin bir kısmı kullanıcılara kayıp telefonlarını bulmayı teklif ediyor, diğerleri Apple hesabına yeniden erişim kazandırmayı vaat ediyor, bir kısmı da resmi Apple destek hizmetini taklit ediyor. Bunlar genellikle Apple hesap bilgilerini çalmak için tasarlanan sahte sitelerden ibaret. Genelde sadece bir kapak sayfasına sahipler, vaat edilen işlevi yerine getirmiyorlar ve engellendiğinde hemen bir başkası aktif hale geçiyor.

Kaspersky'nin önde gelen içerik analisti Tatiana Sidorina, tuzağa düşmek istemeyen kullanıcılara şu önerilerde bulundu: “Herhangi bir ilgi çekici habere veya son derece cömert teklif ve promosyonlara şüpheyle yaklaşın. Mesajlarınızı güvenilir kaynaklardan kontrol edin. Şüpheli e-postalardaki, mesajlaşma programlarındaki veya sosyal ağlardaki bağlantıları takip etmeyin. Güncel spam ve kimlik avı veri tabanına sahip güvenlik çözümleri kullanarak web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin.”