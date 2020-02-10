Apple AirPods Pro detaylı inceleme: Üst düzey gürültü önleme

Onur Binay/posta.com.tr

Güçlü ses kalitesine sahip ve kulağa iyi oturan kablosuz kulaklık arayan bir iPhone kullanıcısıysanız, yeni AirPods'lar tam sizlik olabilir . Yeni tasarım, kulaktan düşme olasılığının daha düşük olduğu anlamına geliyor ve ek mikrofonlar ise dış gürültü konusunda iyi iş çıkarıyor

Kulağa uyum orijinal AirPods'lardan daha iyi olsa da, her bir saptaki kapasitif tuşlara alışmanız gerekiyor. Gürültü iptali ve parçaları atlamak için dokunmatik tuşlara nazaran bu yöntem daha iyi.

O halde incelemeye kurulumdan başlayalım...





AirPod Pro tasarım açısından orijinal sürümlerden çok daha rahat ve konforlu. Premium his tabi ki de var ve çok daha yetenekli.

Temelde standart Bluetooth bağlantısı kullanan kulaklık, esasen iPhone ve iPad’ler için hazırlanmış olsa da Android ile de çalışabiliyor. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod Android telefonlarda da görev yapabiliyor. Ancak kulaklığın her özelliği çalışmıyor. Siri, müzik paylaşımı ve yalıtım testi bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca Android cihazlardan harici uygulama kullanmadan ömrü konusunda bilgi sahibi olunamıyor.

Gözden kaçan bir özellik ama desibel seviyesinin ölçülmesi, kaydedebilmesi, uzun süreli işitme duyunuza ne kadar zarar verdiğinizi anlamanıza yardımcı olması adına güçlü bir araç. İşitme hasarını önlemek için büyük savaşta bu bir araç ama Pro’lara sahip olmak size bu konuda çok daha fazla veri sunuyor.

Fiyat konusuna gelirsek Maliyete AirPods Pro ucuz değil. bu nedenle Apple'ın sunduğu en iyi kulaklıklara sahip olmak için belirli bir meblağı gözde çıkarmak zorundasınız o da yaklaşık 1650 TL.

Bu para size fazla geldiyse ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek diğer kablosuz kulaklıklara bakabilirsiniz. Eski AirPods'lar hala iyi bir seçim olabilir.

Uzun lafı kısası bir iPhone kullanıcıysanız, muhtemelen Apple ekosisteminde kalma konusunda karar verdiniz. Durum buysa, AirPods Pro almanız gereken kulaklıklar arasında ilk 3 arasında yer alabilir.

Artıları

İyi gürültü iptali

Çok daha iyi uyum

İşitme sağlığını izlemek için iyi





Eksileri

Daha iyi ama rakiplerden biraz pahalı

Egzersizler sırasında ter yüzünden gevşeyebilir







