Apple, AirPods üretimini azaltıyor

Apple, kablosuz kulaklık üretimini %25 ila 30 oranında azaltacak. Bunun nedeni mağazalardaki AirPods stoklarının yüksek seviyede olması ancak talebin beklendiği kadar güçlü olmaması. Üretimdeki önemli kesinti ise üçüncü çeyreğin başlarında gerçekleşecek.

Geçen yıl AirPods sevkiyatı 72.8 milyon adede ulaşarak şirkete %31 pazar payı kazandırmıştı. Ancak beklentiler daha yüksekti.

Kablosuz kulaklık pazarı oldukça rekabetçi bir hale geldi. Xiaomi geçen yıl pazar payını ikiye katladı. Çinli şirket 2019'da %6 seviyesinde olan pazar payını 2020'de %12'ye yükseltti.



