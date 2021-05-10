Apple'ın uzun zamandır beklenen konum izleme cihazı AirTag kısa süre önce resmileşti. Küçük bir yapıda olsa da, anahtar, cüzdan veya çanta gibi şeyleri kaybeden biriyseniz paha biçilemez olduğunu kanıtlama olasılığı epey yüksek.

Etiketli bir öğeyi bulamadığınızda elektronik bir bip sesi çıkarmanın yanı sıra, AirTag, iPhone 11 veya üstü bir cihazla eşleştirilmişse, Bul uygulamasını kullanarak öğeye doğru talimatlar bulabiliyorsunuz. Hassas Bulma adı verilen özellik, iPhone'un ivmeölçer, kamera ve jiroskopunu kullanarak ekranda yönleri, AirTag'e olan mevcut mesafenizi ve onu bulmaya yaklaştığınızda dokunsal geribildirim sağlıyor.

Yaklaşık 1TL’lik madeni büyüklüğündeki AirTag son derece kompakt. Ağırlığı ise 11 gram. Paslanmaz çelikten yapılan cihaz, AirTag'in gücünü aldığı CR2032 pili sabitleyen çıkarılabilir bir plastik kapağa ve konumunu belirlemek için iPhone, iPad veya Mac'teki Find My yani Bul uygulaması kullanıldığında ses çıkaran yerleşik bir hoparlöre sahip.

AirTag'de standart olarak klips veya etiket yok. ancak bir çantaya, cüzdana veya ceket cebine rahatlıkla koyulabiliyor. Anahtarlara veya diğer öğelere takmak istiyorsanız, isteğe bağlı deri veya silikondan anahtarlıklar ya da halkaları Apple'dan alabilirsiniz.

AirTag, bir IP67 derecesine sahip, bu nedenle derin bir su birikintisine veya küvete kazara atıldıktan sonra bile hayatta kalabiliyor. Eğer birkaç tane AirTag'e sahipseniz, hangisi nerede ve kime ait olduğunu belirlemek için cihazların arkasına sticker da yapıştırabilirsiniz.

Bir de bende kullanıma bağlı AirTag'in her iki tarafının da aşınabileceği izlenimi oluştu. Bunu ilerleyen dönemde göreceğiz artık.

Apple, AirTag'lerin Bluetooth menzilini lansmanda belirtmedi. Ancak iPhone 12'de yerleşik olarak bulunan Bluetooth 5.0'ı desteklediğine göre 240 metreye kadar menzile sahip olduğuna inanıyorum.

Performans

Çoğu iPhone aksesuarı gibi AirTag'in kurulumu da son derece basit. Ambalajı çıkardıktan sonra, AirTag kısa bir bip sesi çıkarıyor ve iPhone'unuz tarafından hemen tanınıyor. AirTag'e bir isim atayabilirsiniz. Ardından cihaz Apple ID'nize atanıyor ve Apple kimliği sekmesinde gösteriliyor. AirTag'i deri anahtarlığa veya halka aksesuarlarına takmak da çok basit, bu da onları anahtarlarınıza veya bir çantanın kayışına takmanızı kolaylaştırıyor.

Bul uygulamasındaki öğeler listesinden AirTag'e dokunduğunuzda "Ses Çal" da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler açılıyor. Bul uygulamasının AirTag'e bağlanmasının ve üç döngüde beş elektronik bip sesi çıkarmasının birkaç saniye sürdüğünü gördüm. bu da ses ölçüm cihazıma göre 64db idi. Yani bir yastık yığınının altından duyabileceğiniz kadar yüksek bir ses var burada. Ya da kanepe dibine de kaçsa onu duyabilirsiniz.

Elektronik bip seslerinin kısa döngüsü yedi saniye sürüyor. bu, aynı veya yanındaki odada, bir şeyi bulmaya yetecek kadar uzun. ancak diyelim eviniz iki katlı ve biz de üst kattayız diyelim. AirTag alt kattaysa bu süre yeterli değil. Bu durumda, AirTag'e duymak için yeterince yaklaşmadan önce Ses Çal seçeneğine dört kez dokunmamız gerekiyor.

Bu aslında Hassas Bulma özelliğinin yardımcı olabileceği bir yer. Bu, iPhone'unuzun AirTag'e olan mesafesini ve yönünü belirlemek için Ultra Geniş Bant radyo teknolojisini kullanıyor. Sonrasında bu bilgiyi ekranda ve AirTag'i bulmanıza yardımcı olmak için dokunsal geri bildirim yoluyla görüntülüyor.

Ekran metre cinsinden görüntülenen mesafenin ve yönlerin AirTag'i bulmayı daha hızlı hale getirdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, testlerimi, kulaklıklar ve akıllı telefonlar gibi , cihazlar arasındaki Bluetooth bağlantılarının güvenilirliğini sıklıkla etkileyen boş duvarları olan bir evde gerçekleştirdim. Hassas Bulma özelliği de dahil sonuçlar hep başarılıydı.

Daha önce de belirttiğim gibi, AirTag'in Bluetooth kapsama alanı dışındaysanız, Apple'ın Aygıtımı Bul ağı, Anahtar Bulucunuzun konumunu belirlemenize yardımcı olabiliyor. AirTag'i şehir merkezinde bir yere bırakıp eve döndüğünüzde ve sonrasında o kaybolmuş gibi yaptığınızda, yoldan geçen bir iPhone'un AirTag'in konumunu size bildirmesi 30 dakika sürüyor

Ayrıca Siri'den de AirTag’i bulmasını da isteyebilirsiniz. “Hey Siri, cüzdanımı bul” dediğiniz bulma döngüsü başlıyor.

Pil ömrü

Apple'ın AirTag'i CR2032 pille çalışıyor. Apple, cihazın bununla değiştirilmesi gerekene kadar bir yıldan fazla dayanacağını söylüyor. bu, izleyicinin günde dört kez ses çıkarmasına ve günde bir kez hassas bulma ya da Tam Konum Bulma kullanmasına dayanıyor.

Elbette bu iddiaları henüz test edemedim çünkü cihaz elime ulaşalı kısa süre oldu. pil seviyesi burada yok. bu yüzden yoğun testlerimde pili ne kadar tükettiğini ölçemedim.

Pilin değiştirilmesi ise kısmen kolay. AirTag'i renkli tarafı aşağı bakacak şekilde tutarsınız, iki parmağınızı metal tarafa yerleştirin ve metal kapağı açmak için sağa doğru çevirerek pili çıkarın. Ancak sonrasında kapağı takmak zor. Bunun için ilk başta 15 dakika uğraştım diyebilirim.

Sonuca bağlıyorum

Öncelikle kaybetmekten korktuğunuz veya artık kaybetmekten sıkıldığınız öğeler için net talimatlar istiyorsunuz Hassas Bulma özelliği, ekrandaki talimatlar ve mesafe geri sayımı sayesinde bu öğeleri AirTag ile kolayca bulabilirsiniz. Hatta özellikleri ve sundukları çerçevesinde düşündüğümüzde şu anda piyasadaki tek konum izleyici.

Gizlilik konusunda endişeleriniz olabilir. Apple, bunun kötüye kullanılmasını önlemek için AirTag'lere çeşitli gizlilik özellikleri yerleştirdi. başka biri adına bir AirTag kuramamanızdan tutun, sizinle birlikte dolaşan bilinmeyen bir AirTag konusunda sizi uyarmasına kadar burada farklı özellikler mevcut.

Başka birinin AirTag’i sizin eşyalarınıza karışırsa iPhone’unuz o AirTag’in sizinle olduğunu algılayıp bir uyarı gönderiyor. Bir süre sonra onu hâlâ bulamazsanız AirTag nerede olduğunu belli etmek için bir ses çalmaya başlıyor.

AirTag’i olan bir arkadaşınızın da olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, bu uyarılar yalnızca AirTag sahibinden ayrıldığı zaman etkinleştiriliyor.

Apple ayrıca tüm konum verilerinin şifrelenmiş olduğunu ve Apple'ın AirTag'inizin konumunu bilmediğini söylüyor.

Deri ve silikon da dahil farklı loop (halka) veya anahtarlıklar ile AirTag'in görünümünü özelleştirebilirsiniz. Ancak bu aksesuarların hepsi ekstra para.

Bir Android akıllı telefon veya tablet ile AirTag’i kullanmanın veya kurmanın bir yolu yok. Bu nedenle bir iOS cihazınız yoksa AirTag'ler size göre değil.

Aile üyelerinden birine konum izleyiciye erişim izni vermek de , kayıp öğenizin takibini hızlandırmaya kesinlikle yardımcı oluyor.

Kısaca Apple AirTag'ler, sizi kaybettiğiniz eşyalarınızla yeniden bir araya getirmek için kullanımı kolay bir araç. Kurulumu ve kullanımı çok basit. Tam konum bulma özelliği ise kayıp öğeleri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı oluyor. Apple, konum izleyicilerinin de kötüye kullanılmamasını sağlamak için gizliliğe burada epey dikkat etti. Bununla birlikte, özellikle anahtarlara veya çanta kayışlarına takmak istiyorsanız, pahalı bir aksesuar olduklarını da inkar etmemek lazım.