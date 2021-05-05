Apple AirTag Türkiye’de satışa çıktı

Daire şeklindeki cihaz, mat ve gümüş gri tonlarında geliyor. Cihaz, küçüklüğü sayesinde bir anahtarlık olarak kullanılabiliyor. Bu sayede kaybolan anahtarlarınızın yerini de bununla kolaylıkla bulabilirsiniz. Dahili hoparlörü ile sesli uyarılar verebilen aparat bir yıla kadar batarya süresi sunuyor ve pili değiştirilebiliyor.

Apple, gizliliğe önem verdiğini belirterek AirTag’lerin insanları değil, yalnızca eşyaları takip ettiğinin güvencesini verdi. Cihaz, Bul uygulamasında eşyanızın yerini gösterebildiği gibi kullanıcısına sesli uyarı imkanı da sunuyor. Böylece kayıp eşyanızı tam olarak bulamadığınızda ancak yakınında olduğunuzdan emin olduğunuzda cihazdan ses çıkmasını sağlayarak eşyanızı bulabileceksiniz.

Apple AirTag firmanın U1 yakın alan geniş bant yongası üzerinde çalışıyor ve belirli bir alan içerisinde takip etmenizi sağlıyor. Bluetooth LE standardı ile birlikte çok daha hassas konumlama yapabiliyor. Konumlama için zengin gerçeklik alanları kullanabiliyorsunuz.

Apple AirTag’in tekli fiyatı 299 TL ve dörtlü paketi ise 999 TL.







