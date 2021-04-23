Apple AirTag’in Türkiye fiyatı belli oldu

Apple’ın takip aksesuarı AirTag’in Türkiye satış fiyatı 299 TL olarak açıklandı. Hermes ile birlikte tasarlanan modelin fiyatı bir hayli yüksek.

Hermes imzalı çanta aksesuarının fiyatı 2.999 TL, anahtarlığın fiyatı 3.499 TL, bavul etiketinin fiyatı ise 4.499 TL. Anahtarlık ve çanta aksesuarı üç farklı renk seçeneğine, bavul etiketi tek renk seçeneğine sahip. AirTag Hermes, Fransa’daki zanaatkarlar tarafından el işçiliğiyle üretildi.

Daire şeklindeki cihaz, mat ve gümüş gri tonlarında geliyor. Cihaz, küçüklüğü sayesinde bir anahtarlık olarak kullanılabiliyor. Bu sayede kaybolan anahtarlarınızın yerini de bununla kolaylıkla bulabilirsiniz.

Apple, gizliliğe önem verdiğini belirterek AirTag’lerin insanları değil, yalnızca eşyaları takip ettiğinin güvencesini verdi. Cihaz, Bul uygulamasında eşyanızın yerini gösterebildiği gibi kullanıcısına sesli uyarı imkanı da sunuyor. Böylece kayıp eşyanızı tam olarak bulamadığınızda ancak yakınında olduğunuzdan emin olduğunuzda cihazdan ses çıkmasını sağlayarak eşyanızı bulabileceksiniz.



