Bilim & Teknoloji Apple, Amazon, Facebook ve Twitter dahil birçok siteye siber saldırı düzenlendi

Apple, Amazon, Facebook ve Twitter dahil birçok siteye siber saldırı düzenlendi

Bilim & Teknoloji

Apple, Amazon, Facebook ve Twitter dahil birçok siteye siber saldırı düzenlendi

Birçok sosyal medya ve teknoloji devinin siteleri hackerlar tarafından hedef alındı. Gerçekleştirilen siber saldırıda, 3.25 milyon Windows yazılımlı cihazda bulunan 26 milyondan fazla hesaptan önemli bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 10:02 Son Güncelleme:
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Hackerlar; Amazon, Apple ve Facebook gibi platformlar da dahil olmak üzere sosyal medya ve teknoloji devlerine dünya genelinde siber saldırı gerçekleştirdi.

3.25 milyondan fazla cihazda açılan oturumlara yönelik saldırıda, 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm hesap bilgileri çalındı.

Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edilen kötü amaçlı yazılım saldırısının Windows işletim sistemli bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı.

Olayı araştıran siber güvenlik uzmanları, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1.2 terabaytlık bir veritabanının bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan, kullanıcı hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor.

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