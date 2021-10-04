Yeni App Store sürümüyle doğrudan mağaza üzerinden dolandırıcılık ve sahtekarlık bildirimi yapılabilecek. Kullanıcılar hem ücretsiz hem ücretli hem de uygulama içi satın alım yapılabilen uygulamaları şikayet edebilecek.

Konu hakkında Twitter’da yapılan paylaşımlar, Apple’ın işleri eski 'Sorun Bildir' özelliğinin ötesine götürdüğünü gösteriyor. Kullanıcılar artık sahtekarlık veya dolandırıcılığı doğrudan bildirebilecek. Eskiden sadece “şüpheli aktiviteler” için bildirim yapılabiliyordu.

'Sorun bildir' özelliği ilk kez her uygulamanın kendi sayfasında görülüyor. Daha öncesinde şikayette bulunmak için Uygulama ve Oyunlar sekmesinin en sonuna gitmek ve burada sayfanın en altına ilerlemek gerekiyordu. Kullanıcılar şikayet için de farklı bir sayfaya yönlendiriliyordu.

The Washington Post gazetesinde geçtiğimiz aylarda çıkan bir habere göre, dolandırıcılığa karışan uygulamaların kullanıcılardan topladığı paranın 48 milyon doları bulduğu düşünülüyor.