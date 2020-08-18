Apple, Apple Music için yeni radyo istasyonlarını duyurdu

Küresel radyo istasyonu Beats 1‘in bugünden itibaren Apple Music 1 olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Apple Music Hits, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerden favori şarkılarını çalacağı, Apple Music Country’nin ise country türünde müzik yayını yapacağı ifade ediliyor.

“Beş yıldır müzik kültürünün tüm önemli anlarını yakalayan Beats 1, insan eliyle yapılan küratörlüğü ön plana çıkardı ve müzik dünyasının en yenilikçi, sevilen ve sayılan kişilerinin özel programlarıyla dinleyicileri kendine bağladı.” diyen Apple Music, Beats ve Uluslararası İçeriklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi ise Apple Music Radyo tüm türlerden sanatçıların hayranlarıyla müzik hakkında konuşmaları, yaratmaları ve paylaşmaları için benzersiz bir küresel platform sağlıyor ve bu daha sadece başlangıç. Canlı radyoya yatırım yapmaya ve dünyanın her yerinden dinleyicileri sevdikleri müziklerle buluşturan fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz.”

Apple Music’in küresel kreatif direktörü ve sunucusu Zane Lowe, “Apple Music sanatçıların yuvası, hayranların yuvası ve inanılmaz müziğin yuvası.” diyor ve şöyle ekliyor: “Ben obsesif bir müzik hastasıyım. En heyecan verici yeni sanatçıları aramayı ve onları günümüzün en köklü, en önemli sanatçılarıyla bir arada çalmayı seviyorum. Çünkü iyi müzik söz konusu olduğunda bunlar arasında bir ayrım olamaz ve Apple Music hayranları sadece iyi müzik dinlemek istiyor. Apple Music radyosunun bütün olayı bu.” Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Detaylı bilgi için http://www.log.com.tr/yasal-uyari-ve-kullanim-sartlari