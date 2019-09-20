Apple Arcade nedir? İçerisinde hangi oyunlar var?

Apple Arcade nedir?

Bu uygulamayı temelde oyun dünyasının Netflix'i olarak tanımlayabiliriz. Apple'ın kendi bilgisayarlarıyla ve TV'leriyle uyumlu çalışacak olan Apple Arcade birçok şeyi değiştirecek, özellikle de Türkiye'deki kullanıcılar için.

19 Eylül'de kullanıma sunulan Apple Arcade birçok yüksek kalitedeki oyunu, havuz olarak içinde barındıran bir platform. Oyunları satın almak için tek tek ücret ödemek yerine bu platforma bir defa ücret ödeyip çeşit çeşit oyuna sahip olabiliyorsunuz. Abonelik sistemiyle çalışan Apple Arcade sayesinde reklamlardan ve oyun içi sınırlamalardan kurtuluyorsunuz.

iPhone'da başladığınız bir oyuna Mac'inizde ve Apple TV'nizde devam etme imkanınız da var. Klasik bir Apple entegrasyon sistemi.

Apple Arcade ne kadar?

Apple Arcade'nin Türkiye fiyatı 34,99 TL. Aile paylaşım seçeneği de olan platforma 5 aile üyesi eklenebiliyor ve ekstra ücret talep edilmiyor.

Apple Arcade'de hangi oyunlar var?

Apple Arcade şu an için 100'den fazla oyun vadediyor. Zaman içerisinde başka oyun firmalarıyla da anlaşmalar yapılarak oyun listesinin genişletilmesi amaçlanıyor. Platformdaki mevcut oyun listesi şöyle:

Atone: Heart of the Elder Tree

Ballistic Baseball

Beyond a Steel Sky

Box Project

Cardpocalypse

ChuChu Rocket Universe

Doomsday Vault

Down in Bermuda

Enter The Construct

Exit the Gungeon

Fantasian

Frogger in Toy Town

Hitchhiker

Hot Lava

Jenny LeClue - Detectivu

Kings of the Castle

Lego Arthouse

Lego Brawls

Lifelike

Little Orpheus

Mr Turtle

Monomals

No Way Home

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Overland

Pac-Man Party Royale

Projection: First Light

Rayman Mini

Repair

Sayonara Wild Hearts

Shantae 5

Skate City

Sneaky Sasquatch

Sonic Racing

Spidersaurs

Spyder

Steven Universe: Unleash The Light

Super Impossible Road

The Artful Escape

The Enchanted World

The Pathless

The Bradwell Conspiracy

UFO on Tape: First Contact

Various Daylife

Where Cards Fall

Winding Worlds

Yaga



