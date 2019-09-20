Apple Arcade nedir? İçerisinde hangi oyunlar var?
Apple tarafından piyasaya sürülen Apple Arcade oyunseverler için heyecan verici özellikler vadediyor. Apple Arcade iOS 13'le beraber kullanıma açılmış ve iPhone 11 lansmanında tanıtılmıştı. Peki nedir bu Apple Arcade?
Apple Arcade nedir?
Bu uygulamayı temelde oyun dünyasının Netflix'i olarak tanımlayabiliriz. Apple'ın kendi bilgisayarlarıyla ve TV'leriyle uyumlu çalışacak olan Apple Arcade birçok şeyi değiştirecek, özellikle de Türkiye'deki kullanıcılar için.
19 Eylül'de kullanıma sunulan Apple Arcade birçok yüksek kalitedeki oyunu, havuz olarak içinde barındıran bir platform. Oyunları satın almak için tek tek ücret ödemek yerine bu platforma bir defa ücret ödeyip çeşit çeşit oyuna sahip olabiliyorsunuz. Abonelik sistemiyle çalışan Apple Arcade sayesinde reklamlardan ve oyun içi sınırlamalardan kurtuluyorsunuz.
iPhone'da başladığınız bir oyuna Mac'inizde ve Apple TV'nizde devam etme imkanınız da var. Klasik bir Apple entegrasyon sistemi.
Apple Arcade ne kadar?
Apple Arcade'nin Türkiye fiyatı 34,99 TL. Aile paylaşım seçeneği de olan platforma 5 aile üyesi eklenebiliyor ve ekstra ücret talep edilmiyor.
Apple Arcade'de hangi oyunlar var?
Apple Arcade şu an için 100'den fazla oyun vadediyor. Zaman içerisinde başka oyun firmalarıyla da anlaşmalar yapılarak oyun listesinin genişletilmesi amaçlanıyor. Platformdaki mevcut oyun listesi şöyle:
Atone: Heart of the Elder Tree
Ballistic Baseball
Beyond a Steel Sky
Box Project
Cardpocalypse
ChuChu Rocket Universe
Doomsday Vault
Down in Bermuda
Enter The Construct
Exit the Gungeon
Fantasian
Frogger in Toy Town
Hitchhiker
Hot Lava
Jenny LeClue - Detectivu
Kings of the Castle
Lego Arthouse
Lego Brawls
Lifelike
Little Orpheus
Mr Turtle
Monomals
No Way Home
Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm
Overland
Pac-Man Party Royale
Projection: First Light
Rayman Mini
Repair
Sayonara Wild Hearts
Shantae 5
Skate City
Sneaky Sasquatch
Sonic Racing
Spidersaurs
Spyder
Steven Universe: Unleash The Light
Super Impossible Road
The Artful Escape
The Enchanted World
The Pathless
The Bradwell Conspiracy
UFO on Tape: First Contact
Various Daylife
Where Cards Fall
Winding Worlds
Yaga