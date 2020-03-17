Öncelikle şunu belirteyim kendimi sağlam bir oyuncu olarak görmüyorum, ancak oyun fikri her zaman bana cazip geliyor. Bu yüzden, Apple Arcade’ı test etmek için aboneliğimi etkinleştirdim. Amacım, herhangi bir ücret ödemeden bedava olan ilk 1 ay içerisinde bu platforma para verip vermemeyi kafamda netleştirmekti.

Şimdiyse bir ayı neredeyse doldurdum ve hizmet hakkında bazı karışık hislerim var. Para vermeye devam etmeli miyim? 100'den fazla oyun aylık ücrete değer mi? İstediğim zaman istediğim yerde oyun oynayabilir miyim? gibi kafamda birçok soru vardı.

Aylık 34,99 TL'ye kullanılabilen Apple Arcade’de 100’den fazla oyun bulunuyor. Platform içerisinde yer alan oyunlarda reklam yer almıyor. Ayrıca platformda oyun içi satın almalar da bulunmuyor. Ayrıca platform için yapılan kampanya doğrultusunda 10 aylık ücret ödeyerek 12 ay boyunca Apple Arcade kullanabiliyorsunuz.

Aile bireyleriyle oyunları ayrı ayrı oynamak isterseniz de aile paylaşımı sayesinde Arcade üyeliğini 5 kişi ile paylaşabilirsiniz. Çocuklarınızın çok zaman geçireceğinden endişe ediyorsanız da Ekran Süresi ile oyunların sınırlarını belirleyebilirsiniz.