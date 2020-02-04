Dünyanın en yaratıcı zihinleri tarafından geliştirilen oyun kahramanları, bütün Apple cihazlarında ara vermeden oynayabileceğiniz tek oyun platformu Apple Arcade’den çıkarak sayfayı ele geçirdi. Tüm ailenizle beraber keyifle oynayabileceğiniz bu kahramanlarla farklı bir buluşma için Apple’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Apple'ın resmi internet sitesine gittiğinizde ekranınızda bir anda oyun karakterleri belirmeye başlıyor. Bu karakterler sitede yer alan içeriklerle etkileşime giriyor. Bazıları iPhone 11’lerin üzerinden taklalar atarken bazıları yazıları ısırıyor.

Apple, ayrıca “Oynayacak yeni bir dünya” sloganıyla Apple Arcade reklamını da yayınladı. Reklam filminde platformun kullanılabileceği cihazları ve oynanabilecek oyunlar yer alıyor.

Aylık 34,99 TL'ye kullanılabilen Apple Arcade’de 100’den fazla oyun bulunuyor. Platform içerisinde yer alan oyunlarda reklam yer almıyor. Ayrıca platformda oyun içi satın almalar da bulunmuyor.

Apple Arcade’i ilk defa deneyen kişiler için 1 aylık ücretsiz deneme sürümü sunuluyor. Platform, daha sonrasındaysa aylık 34,99 TL ücret tahsil ediyor. Ayrıca platform için yapılan kampanya doğrultusunda 10 aylık ücret ödeyerek 12 ay boyunca Apple Arcade kullanabiliyorsunuz.

Aile bireyleriyle oyunları ayrı ayrı oynamak isterseniz de aile paylaşımı sayesinde Arcade üyeliğini 5 kişi ile paylaşabilirsiniz. Çocuklarınızın çok zaman geçireceğinden endişe ediyorsanız da Ekran Süresi ile oyunların sınırlarını belirleyebilirsiniz.

Platformda yer alan oyunlar arasında şunlar bulunuyor:

Hot Lava

Klei tarafından geliştirilen Hot Lava kızgın eriyik lava ve nostalji dolu ortamlarda geçen bir aksiyon oyunu. Ayrıca dört oyuncuya kadar çok oyunculu modda oynanıyor ve zemine değmeden koşarak, zıplayarak tırmanarak ya da sallanarak ilerlemek için ustalık ve beceri gerektiriyor.

LEGO Brawls

LEGO tarafından Apple Arcade için geliştirilen LEGO Brawls her şeyin olabileceği eğlenceli ve takım oyununa dayalı bir aksiyon oyunu.

Sonic Racing

Dünyanın en hızlı kirpisi, SEGA tarafından geliştirilen süper hızlı yarış oyunuyla geri döndü. Yarıştıkça daha çok ödül kazanacağınız, çok oyunculu modda dünya genelinde insanlarla oynayabileceğiniz yarış deneyiminde çok eğleneceksiniz.

PAC-MAN Party Royale

Bandai Namco Entertainment Inc tarafından geliştirilen çok oyunculu bir retro arcade oyunu. Oyun salonlarının nostaljisini çok oyunculu oyun deneyimiyle birleştiren PAC-MAN ile arkadaşlarınıza meydan okuyun!

Oceanhorn 2

Cornfox & Brothers Ltd tarafından geliştirilen ve çok popüler birinci oyunun devamı olan Oceanhorn 2’de kahramanımız büyüleyici bir maceraya atılıyor. Destansı bir RPG oyunu olan Oceanhorn 2 görkemli grafikleriyle çözülmeyi bekleyen akıllı bulmacalar ve ve keşfedilecek gizemli mekanlar sunuyor.

Sneaky Sasquatch

RAC7 Games tarafından geliştirilen Sneaky Sasquatch, ailenizle oynayabileceğiniz, Sasquatch’ın hayatını yaşayıp onunla beraber günlük sıradan şeyleri yapabileceğiniz eğlenceli bir oyun.











