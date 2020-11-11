Apple, ARM tabanlı Mac işlemcisi M1’i resmi olarak duyurdu

Apple M1 yonga setinde 8 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği yer alıyor. Önceki iddialarda yer alan 12 çekirdek şimdilik tercih edilmemiş. 4 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği ile yükler dengeleniyor. Performans çekirdeklerinde 12MB Seviye 2 ön bellek paylaşılırken verimlilik çekirdeklerinde ise 4MB Seviye 2 ön bellek paylaşılıyor.

M1, sekiz çekirdekli bir GPU ile entegre grafiklere sahip. Şirket yine M1’in dünyanın en hızlı entegre grafiklerini içerdiğini iddia ediyor. Grafik tarafında 8 adet küme toplamda 128 işlem birimi barındırıyor. Performans 2.6 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Yapay zeka performansını katlayarak arttıran nöral motor ise 16 çekirdekli.

5nm sürecinde geliştirilen Apple M1 yonga seti 16 milyar transistör ile etkileyici bir oran sunuyor. Apple watt başına masa üstünün en hızlı yongası olduğu iddiasında.

Apple M1 ile Thunderbolt ve USB 4 desteği de sunuluyor. Ayrıca, 3B programlar veya RAW fotoğraflar çalıştırırken bile iyi performans sağlandığı ifade ediliyor