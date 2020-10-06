Apple’dan konuyla ilgili olarak Sonos’a gönderilen açıklamada “şirketin eylül ayından sonra mağazalarında üçüncü taraf hoparlörleri satmayacağı” belirtildi. Sonos’un hisseleri bu haberin çıkmasının ardından yüzde 7 oranında değer kaybetti.

Apple’ın yakında AirPods Studio adıyla anılan ilk kulak üstü kulaklığını tanıtması bekleniyor. Şirketin bir yandan da yeni bir AirPods kulaklık ve HomePod hoparlör üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

Apple, daha önce mağazalarında Fitbit ürünlerinin satışını da durdurmuştu.





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