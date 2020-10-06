Apple artık Bose, Logitech ve Sonos ürünlerini mağazalarında satmayacak
Apple bundan böyle Bose, Logitech ve Sonos’un ürünlerini fiziksel mağazalarında veya Online Store’da satmayacağını açıkladı. Şirketin mağazalarında bu sayede Apple ve Beats markalı ürünler ön plana çıkarılacak.
06 Ekim 2020, Salı 13:52 Son Güncelleme:
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Apple’dan konuyla ilgili olarak Sonos’a gönderilen açıklamada “şirketin eylül ayından sonra mağazalarında üçüncü taraf hoparlörleri satmayacağı” belirtildi. Sonos’un hisseleri bu haberin çıkmasının ardından yüzde 7 oranında değer kaybetti.
Apple’ın yakında AirPods Studio adıyla anılan ilk kulak üstü kulaklığını tanıtması bekleniyor. Şirketin bir yandan da yeni bir AirPods kulaklık ve HomePod hoparlör üzerinde çalıştığı da söyleniyor.
Apple, daha önce mağazalarında Fitbit ürünlerinin satışını da durdurmuştu.
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