Apple artık resmi bir TikTok hesabına sahip

Apple'ın hesabına TikTok web sitesindeki kullanıcı adı @apple ve TikTok uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Apple şu an için hesaba hiç video yüklemedi.

Son birkaç yıl boyunca Apple, sosyal ağlarda daha aktif hale geldi. Instagram'da görüntüler paylaştı ve Twitter'da Apple desteği ve hizmetleri için hesaplar açtı.

Apple'ın TikTok hesabını nasıl kullanmayı planladığı açık değil. Hesap, Shot On iPhone videolarını Instagram'da olduğu gibi paylaşmak için kullanılabilir veya basitçe bir yer tutucu hesap olabilir.

Apple tarafından açılan TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı. Ayrıca Apple, resmi TikTok hesabından herhangi bir kişi ya da kurumu da takip etmedi ve herhangi birisinin paylaşımını beğenmedi. Ancak şirket, önümüzdeki günlerde bu platform üzerinden de paylaşımlarına başlayacak ve ürün tanıtımlarını, TikTok üzerinden de paylaşacak gibi görünüyor.



