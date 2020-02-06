Apple artık tüm İsviçre saat endüstrisinden daha fazla saat satıyor

Onur Binay/posta.com.tr

Strategy Analytics tarafından derlenen yeni satış rakamlarına göre Apple Watch, geçen yıl sadece en çok satan akıllı saat değildi, aynı zamanda İsviçre saat endüstrisini de utandırdı. Rapor, Apple'ın 2019'da yaklaşık 31 milyon adet saat sevkıiyatı yaptığını tahmin ediyor. Strategy Analytics, Swatch ve TAG Heuer gibi markaları içeren İsviçre saat endüstrisinin yalnızca yüzde 21.1 düşüşle 21.1 milyon adet sevkiyat sağladığını söyledi.

Apple, üç aylık kazançlarında belirli Apple Watch birim satışlarını paylaşmasa da, Strategy Analytics perakende tahminleri ve diğer satıcıların satış tahminlerine ulaşmak için veri topluyor. Strategy Analytics genel müdürü Neil Mawston, “Analog kol saatleri eski tüketiciler arasında popüler olmaya devam ediyor, ancak genç alıcılar akıllı saatlere ve akıllı bilekliklere doğru eğiliyor” dedi..

Strategy Analytics analisti Steven Waltzer'e göre, “Swatch ve Tissot gibi geleneksel İsviçreli saat yapımcıları akıllı saat savaşlarını kaybediyor. Apple Watch, daha derin perakende kanalları aracılığıyla daha iyi bir ürün sunuyor ve giderek daha fazla dijital bileklik isteyen genç tüketicilere hitap ediyor. İsviçreli saat markalarının akıllı saatlerde etki yaratma penceresi kapanıyor.” dedi.







