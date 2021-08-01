Unjected, içinde paylaşılan yanlış bilgiler yüzünden App Store’dan kaldırıldı. Google yetkilileri de bu uygulama hakkında işlem başlattı.

Unjected, aşı karşıtı insanların paylaşım yaptığı ve genellikle buluşma için kullanılan bir sosyal medya uygulaması. Uygulamada paylaşılan ve aşı karşıtlığını körükleyen propaganda mesajları, Unjected'ı bir propaganda aracına dönüştürüyor.

Uygulama içinde paylaşılan bilgiler, aşısız bir hayatın daha sağlıklı olduğunu, 5G teknolojisinin bir biyosilah olduğu gibi yanlış bilgiyi içeriyor.

Google yetkilileri, Unjected’ın geliştiricilerine 2 hafta süre vererek uygulamadaki yanlış bilgileri ve gönderileri kaldırmalarını, aksi takdirde uygulamanın kalıcı olarak Google Play Store’dan kaldırılacağını belirtti. Geliştiriciler ise bu uyarının ardından uygulamada gönderi paylaşma özelliğini anında devre dışı bıraktı.

Unjected’ın Instagram sayfası, “Covid-19 hakkında yanlış bilgilendirme yapan” hesaplar arasında bulunuyor ancak henüz kapatılmış değil.



