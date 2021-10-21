Bilim & Teknoloji Apple Bağdat Caddesi’nin açılış tarihi belli oldu

Apple Bağdat Caddesi’nin açılış tarihi belli oldu

Bilim & Teknoloji

Apple Bağdat Caddesi’nin açılış tarihi belli oldu

Türkiye’nin üçüncü ve Avrupa’nın en büyük Apple mağazası olma özelliğini taşıyan Apple Bağdat Caddesi'nin açılış tarihi duyuruldu. Yeni Apple Store, 22 Ekim Cuma günü resmen açılacak.

21 Ekim 2021, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Önümüzdeki iki gün boyunca basın gösterimi yapılacak olan mağaza, 22 Ekim Cuma günü ise kullanıcılarla buluşacak. COVID-19 tedbirleri gölgesinde açılacak olan mağazaya girişlerse kontrollü bir şekilde olacak. Ayrıca kesin olmamakla birlikte, daha önceki Apple Store açılışlarını göz önüne aldığımızda, açılışa özel alışveriş yapan müşterilere Apple logolu tişört veya şapka hediye edilebilir.

Henüz resmi olmayan kaynaklara göre Apple bu mağazaya 24 milyon 678 bin dolar yatırım yaptı. Bu bağlamda şirketin mağazaya beklediği ziyaretçi sayısı yıllık 1.080.000 olarak açıklandı.

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