Apple Bağdat Caddesi’nin açılış tarihi belli oldu

Önümüzdeki iki gün boyunca basın gösterimi yapılacak olan mağaza, 22 Ekim Cuma günü ise kullanıcılarla buluşacak. COVID-19 tedbirleri gölgesinde açılacak olan mağazaya girişlerse kontrollü bir şekilde olacak. Ayrıca kesin olmamakla birlikte, daha önceki Apple Store açılışlarını göz önüne aldığımızda, açılışa özel alışveriş yapan müşterilere Apple logolu tişört veya şapka hediye edilebilir.

Henüz resmi olmayan kaynaklara göre Apple bu mağazaya 24 milyon 678 bin dolar yatırım yaptı. Bu bağlamda şirketin mağazaya beklediği ziyaretçi sayısı yıllık 1.080.000 olarak açıklandı.