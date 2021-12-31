Apple, bazı mühendislerine 180 bin dolara kadar ikramiye veriyor

Bloomberg editörü Mark Gurman'in bir haberine göre Apple, kendi bünyesinde çalışan mühendislerin diğer büyük şirketlere geçmesini önlemek için farklı bir yol izlemeye başlamaya başladı. Apple, özellikle yarı iletken tasarımı, donanım ve belirli yazılım ve operasyon gruplarındaki bazı mühendislere şirketten belirli süreli hisse senedi verdi.

Apple'dan ayrılmamaları karşılığında ilgili bölümlerdeki mühendislerin yaklaşık %10-%20'sine verilen bu ikramiyeler, dört yıllığına mühendislere devredilen 50.000 ila 180.000 dolar arasında değere sahip hisse senedini içeriyor. Gurman, ikramiye alan birçok mühendisin 80.000 dolar, 100.000 dolar ve 120.000 dolar seviyelerinde hisse senedi aldıklarını belirtti.

Apple, normal ikramiye sisteminin dışında böyle bir yola başvurarak çalışanlarını bünyesinde tutmaya çalışıyor. İlerleyen dönemde diğer büyük şirketler de benzer adımları atabilir.