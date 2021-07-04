Apple, Beats Studio Buds’ın tanıtımında Android telefon kullandı

Apple, kısa süre önce yeni kablosuz kulaklıkları Beats Studio Buds'ın Türkiye'ye geldiğini duyurmuştu. Apple şimdiyse Beats Studio Buds'ın Amazon reklamında Samsung Galaxy S21 kullandı.

Kablosuz kulaklığın hem Android hem de iOS cihazlar için tek dokunuşla eşleştirme özelliğine sahip olduğundan bahseden şirket, Android ekosistemindeki cihazların Beats'in mobil uygulamasını kullanarak bu kulaklığın tüm işlevlerine ulaşabileceklerini belirtiyor.

Apple tarafından hazırlanan reklam, şirketin Android ekosisteminin avantajlarının farkında olduğunun açık bir göstergesi.