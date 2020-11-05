Apple bir iPhone modelini daha listeden çıkardı
Apple, yayınladığı yeni iPhone satış listesinde iPhone 5C modeline yer vermedi. Eylül 2013 yılında iPhone 5 modelinin ucuz versiyonu olarak piyasaya sürülen iPhone 5c modeli A6 işlemci, 4 inç LCD ekran ve 8 megapiksel arka kameraya sahip.
05 Kasım 2020, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Apple tarafından yayımlanan ve satıştan kaldırılan iPhone modelleri için hazırlanan ilgili liste yenilendi. Yenilenen listede bir iPhone modeline daha yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, iPhone 5C artık hiçbir destek alamayacak. Kaynak Yeniçağ: Apple bir iPhone modelinin daha fişini çekti. Artık destek almayacak
Geçtiğimiz haftalarda 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkaran şirket, iPhone 5C için artık hiçbir destek vermeyecek.
Apple iPhone 5C'yi 20 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü.
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