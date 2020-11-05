Apple bir iPhone modelini daha listeden çıkardı

Apple tarafından yayımlanan ve satıştan kaldırılan iPhone modelleri için hazırlanan ilgili liste yenilendi. Yenilenen listede bir iPhone modeline daha yer verildi. Yapılan açıklamaya göre, iPhone 5C artık hiçbir destek alamayacak. Kaynak Yeniçağ: Apple bir iPhone modelinin daha fişini çekti. Artık destek almayacak

Geçtiğimiz haftalarda 4 yeni iPhone modelini görücüye çıkaran şirket, iPhone 5C için artık hiçbir destek vermeyecek.

Apple iPhone 5C'yi 20 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü.