Onur Binay/posta.com.tr

The Information’a göre Apple, bu yıl yerleşik bir izleme paneli ile yeni bir iPad klavyesi piyasaya sürecek. Bu da tableti geleneksel dizüstü bilgisayarlara alternatif olmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

Apple daha önce iPad işletim sistemi iPadOS'da üçüncü taraf fareleri desteklese de, yeni klavye Apple tarafından tasarlanan ve iPad kullanıcılarına imleç işlevselliği sağlayan ilk aksesuar olacak.

Microsoft'un Surface tabletlerinin başarısının ardından Apple, iPadOS gibi özellikler ekleyerek ve Apple'ın Lightning bağlantı noktasından daha evrensel USB-C bağlantı noktasına geçerek iPad'i dizüstü bilgisayarlara daha gerçek bir rakip yapmaya çalıştı.

Bununla birlikte, Apple'ın kendi yöneticilerinden birinin farkında olmadan kabul ettiği gibi, sürekli olarak bir klavyeden dokunmatik ekrana ulaşmak zorunda kalmak, iPad'in çoğu dizüstü bilgisayar kullanıcısı için uygun bir yedek olmasını engelleyen yorucu bir süreç. Doğrudan bir klavyede izleme paneli oluşturarak Apple bu sorunu gidermeye çalışacak.

Bilgiler, Apple'ın klavye üretmek için Foxconn ile birlikte çalıştığını ve bu yılın ilerleyen döneminde piyasaya çıkması planlanan yeni iPad Pro ile piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Bununla birlikte, koronavirüsün neden olduğu hastalık olan COVID-19'un yayılması, Apple'ın tedarik zincirini önemli ölçüde etkiledi. Bu da büyük ölçüde virüsün ortaya çıktığı Çin anakarasındaki Foxconn fabrikalarına bağlı. Apple, geçtiğimiz hafta, iPhone üretim ve satışlarını geride bırakan Çin'deki fabrika ve mağaza kapanışları nedeniyle üç aylık gelir beklentilerini kaçıracağını açıklanamıştı.



