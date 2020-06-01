Apple çalınan iPhone’ların mağazaya geri götürülmesini istedi
ABD'deki protestolar sırasında Apple Store mağazasını yağmalayan protestocular, iPhone telefonları çalıp kaçmıştı. Bir protestocunun Twitter'daki paylaşımına göre Apple, Apple Store'dan çalınan iPhone'lara sürpriz bir mesaj gönderdi.
01 Haziran 2020, Pazartesi 18:01 Son Güncelleme:
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Apple, ABD’deki eylemcilerin Walnut Street'teki Apple mağazasına girmesinin ardından çalınan birçok iPhone’un tespit etti.
Telefonların seri numaralarını bilen şirket, telefonları çalanlara sürpriz bir uyarı mesaj yolladı.
Apple, çalınan iPhone'lara gönderdiği mesajda "Lütfen Apple Walnut Street'e geri dönün" ifadelerine yer verirken cihazın takip edildiğini ve devre dışı bırakıldığını belirtti. Mesajda ayrıca iPhone'un takip edildiği ve yetkililerin uyarıldığını belirtildi.