Bilim & Teknoloji Apple, çalışanların Slack’te maaş konuşmasını yasakladı

Apple, çalışanların Slack’te maaş konuşmasını yasakladı

Bilim & Teknoloji

Apple, çalışanların Slack’te maaş konuşmasını yasakladı

Apple, şirket çalışanlarının Slack'te maaşlarını tartışabileceği özel bir kanal oluşturmasını yasakladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Son birkaç aydır Apple çalışanlarının gündeminde şirketin uyguladığı haksız maaş uygulaması bulunuyordu. Bünyesinde binlerce kişiyi istihdam eden Apple, iddialara göre maaş dağılımı konusunda çalışanlarına adil davranmıyordu ve bu konu hakkında Apple çalışanları arasında yapılan bir anket, erkek ve kadın maaşları arasında %6'lık bir fark olduğunu göstermişti.

Apple, çalışanlarının Slack üzerinden maaş konuşabileceği herhangi bir kanal açmasını yasaklarken, Slack'in sadece iş ile ilgili kullanılması gerektiğini vurguladı.

Apple her ne kadar Slack'in sadece şirket için kullanılması istese de şu anda Apple'ın Slack hesabında, yaklaşık 5 bin kişinin yer aldığı ve komik köpek fotoğraflarının paylaşıldığı bir kanal ve sadece oyun ile ilgili şeylerin konuşulduğu 3 bin kişilik bir kanal dahi bulunuyor.

Apple İnsan Kaynakları iş dışında herhangi bir Slack kanalı oluşturmanın yasak olduğunu belirtirken, Apple'ın iş hukuku avukatı çalışanlar arasında maaş konuşmanın yasal olmadığını ve bunun bir suç olduğunu vurguladı.


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