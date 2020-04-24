Apple cihazlarının karakter hataları sebebiyle çökme sorunlarını daha önce sizlere aktarmıştık. Bunun nedeni işletim sistemindeki karakter uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Yeni sorun ise sadece iOS işletim sistemini değil MacOS işletim sistemini etkiliyor.

Bu özel durumda, karakter dizisi Sindhi dilindeki karakterlerle birlikte İtalyan bayrağı emojisini içeriyor. Soruna neden olan karakterlerle gelen bir bildirim alındığında cihaz sistemi çöküyor.

Reddit'te paylaşılan bilgilere dayanarak, karakter dizisi Telegram'da dolaşmaya başladı sonra Twitter'da da görüldü.

Bu tür cihaz çökmesine neden olan karakter hataları sık sık ortaya çıkıyor ve yaygınlaşıyor. Bu da önemli sayıda kişinin arızalı bir iPhone, iPad veya Mac ile sonuçlanmasına neden oluyor. Örneğin 2018'de, Telugu dilinde internette dolaşan ve Apple'ın bir iOS güncellemesindeki sorunu çözmeden önce binlerce cihazı çökerten bir karakter dizisi vardı.

Genellikle bu karakterler, kötü niyetli bir kişiden alındığında çökmelere ve donmalara karşı önlem almanın bir yolu yok. Bazı durumlarda cihazın DFU modunda geri yüklenmesi gerektiği de oluyor.

Apple işletim sistemlerini çökerten bu hatanın, iOS 13.4.5 ikinci beta sürümünde düzeltildiği söyleniyor, ancak yeni sürüm gelene kadar herkesin daha fazla dikkatli olması gerektiği öneriliyor.







